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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و 4 مناطق من رياح وأتربة لـ 10 مساءً

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رياح وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

رياح قوية وأتربة مثارة متوقعة على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - المنطقة الشرقية وتشمل"الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد وذعبلوتن".
2 - منطقة الرياض وتشمل"الرين والقويعية وعفيف والسلسل ووادي الدواسر ".
3 - منطقة نجران وتشمل"شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
4 - منطقة مكة المكرمة وتشمل"القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية".
5 - منطقة عسير وتشمل "أبها وأحد رفيدة والحرجة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطيب".

رياح قوية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من لرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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