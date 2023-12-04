حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

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أصدر المركز الوطنى للأرصاد تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ،

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق مختلفة من المملكة حتى يوم الجمعة القادمة. اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن التوقعات تُشيرإلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.





أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار بهذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة والالتزام بالتعليمات



وبين أن الرياح تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع تساقط البرد على منطقتى عسير وجازان وتزداد غزارتها يومى الأربعاء والخميس.1 – منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف وعرعر والعويقلية".2 – منطقة الجوف وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".منطقة تبوك وتشمل"حقل والبدع وضباء والوجه وأملج وتيماء".3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل"العيص والمهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر".4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة والعاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة والليث والقنفذة ".5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وبني حسن وفرعة غامد الزناد”.6 - منطقة جازان، وتشمل “الريث وهروب والدائر وفيفا والعيدابي ولاحرث والخوية".7 - منطقة عسير، وتشمل “أبها وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.ونوه المركز لضرورة متابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل.