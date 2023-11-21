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34 في شرورة.. انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في شرورة و33 في جازان ووادي الدواسر.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في جدة والقنفذة، و31 درجة في نجران، و30 في  مكة، و27 في المدينة المنورة والرياض.


درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والسودة 9، وأبها 12، والباحة 13، والطائف 15 درجة مئوية.


أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

 

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.















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