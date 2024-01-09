عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين قبل مغادرة المنزل.. أمطار على 6 مناطق

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من المتوقع أن تشهد العديد من مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة. اضافة اعلان





أمطار على 6 مناطق بالمملكة



طقس معتدل نهارًا

وتكون هذه الحالة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.







طقس بارد في المساء



ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع درجة حرارة عظمى متوقعة في العاصمة الرياض بحدود 21 درجة مئوية، ويكون الطقس معتدلاً بوجهٍ عام مع ظهور كميات من السحب العالية خاصة في المناطق الشمالية.وفي المساء يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق مع ظهور كميات متفرقة من السحب العالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه بوجهٍ عام.