عاجل.. الأربعاء أم الخميس؟.. موعد صرف دفعة مايو من حساب المواطن

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برزت العديد من الاستفسارات حول موعد إيداع الدفعة 78 من حساب المواطن؛ نظرًا لموافقة الموعد الشهري ليوم الجمعة – العطلة الأسبوعية.

وقال البرنامج ردًا على تساؤل حول موعد إيداع الدفعة: الأربعاء أم الخميس؟، إنه "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف في رده عبر حسابه في منصة "إكس": "وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو".



يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 7, 2024

نتائج أهلية الدورة 78 من حساب المواطن



استحقاق حساب المواطن



الدعم الإضافي



المستهدفون من حساب المواطن

