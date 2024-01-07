عاجل.. الأحد 25 جمادى الآخرة.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 7 يناير 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1445هـ
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ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:33.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:23 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:33
المدينة – 3:29
الرياض – 3:00
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:54
المدينة – 5:49
الرياض – 5:20
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:24
المدينة – 7:19
الرياض – 6:50