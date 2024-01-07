عاجل.. الأحد 25 جمادى الآخرة.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 7 يناير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1445هـ اضافة اعلان



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:33.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:23 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:39المدينة – 5:44الرياض – 5:16○ موعد أذان الظهرمكة – 12:27المدينة – 12:28الرياض – 12:00○ موعد أذان العصرمكة – 3:33المدينة – 3:29الرياض – 3:00○ موعد أذان المغربمكة – 5:54المدينة – 5:49الرياض – 5:20○ موعد أذان العشاءمكة – 7:24المدينة – 7:19الرياض – 6:50