الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الأحد 25 جمادى الآخرة.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 7 يناير 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1445هـاضافة اعلان


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:33.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:23 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:33
المدينة – 3:29
الرياض – 3:00
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:54
المدينة – 5:49
الرياض – 5:20
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:24
المدينة – 7:19
الرياض – 6:50

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