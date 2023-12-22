الجمعة 9 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 22 ديسمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:59 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:23.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:13 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:33
المدينة – 5:38
الرياض – 5:10
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:20
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:24
المدينة – 3:19
الرياض – 2:51
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:44
المدينة – 5:39
الرياض – 5:10
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:14
المدينة – 7:09
الرياض – 6:40