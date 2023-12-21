الخميس 8 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 21 ديسمبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:59 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:22. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.



بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:12 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:33المدينة – 5:38الرياض – 5:10○ موعد أذان الظهرمكة – 12:19المدينة – 12:20الرياض – 11:52○ موعد أذان العصرمكة – 3:23المدينة – 3:19الرياض – 2:50○ موعد أذان المغربمكة – 5:44المدينة – 5:38الرياض – 5:10○ موعد أذان العشاءمكة – 7:14المدينة – 7:08الرياض – 6:40