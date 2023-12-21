الخميس 8 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت
الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 21
ديسمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:59 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:22.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:12 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:33
المدينة – 5:38
الرياض – 5:10
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:23
المدينة – 3:19
الرياض – 2:50
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:44
المدينة – 5:38
الرياض – 5:10
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:14
المدينة – 7:08
الرياض – 6:40