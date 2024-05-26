الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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وضع حجر أساس المشاريع الريفية والزراعية لبرنامج ريف في مكة المكرمة

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مشاريع برنامج ريف في مكة
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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، (59) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، تجاوزت تكلفتها (4,8) مليارات ريال.اضافة اعلان
كما قام سموه بوضع حجر الأساس لـ (62) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة في المنطقة في منطقة مكة المكرمة، بتكلفة تجاوزت (9,9) مليارات ريال؛ خدمةً لسكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

برنامج التنمية الريفية في مكة المكرمة

ورفع سموه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود ، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات المائية والبيئية بالمنطقة ومحافظاتها.
من جهته، أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن الهيئة السعودية للمياه نفّذت مشروعًا لاستبدال التقنيات والأصول ذات العمر الافتراضي المنتهي لمحطة الشعيبة (المرحلة الأولى)، بإنشاء منظومة إنتاج جديدة تعمل بتقنية التناضح العكسي، بسعة تصميمية بلغت (600) ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية تجاوزت (1,9) مليارات ريال؛ لتحسين الأثر البيئي، وتعزيز الإنتاجية، ورفع جودة المياه، مبينًا أن تشغيل المنظومة سيتم من خلال تنفيذ محطة تحويل مركزية بجهد (380) كيلو فولت وربطها بالشبكة الكهربائية؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتوسيع مصادر المياه، إضافة إلى تعزيز الإمدادات في منطقة مكة المكرمة، وفق أفضل الممارسات العملية والفنية، والتقنيات المبتكرة الصديقة للبيئة.
وأضاف، أن الهيئة نفذت مشروعين في مركز وادي قديد، شملت توريد وتنفيذ محطة أشياب، وثلاث خزانات بسعة تصميمية بلغت في مجملها (11,500) متر مكعب، وتغذيتها من خلال تنفيذ مشروع توريد وتنفيذ خط أنابيب فرعي من نظام نقل مياه (رابغ- جدة - مكة المكرمة) إلى محطة خزانات وأشياب وادي قديد، بطول تجاوز (13,5) كيلو مترا طوليا، وبسعة تصميمية بلغت (7,500) متر مكعب في اليوم، مشيرًا إلى أن تكلفة هذين المشروعين تجاوزت (30) مليون ريال.

مشاريع لشركة المياه

وأشار الوزير الفضلي إلى تنفيذ شركة المياه الوطنية (22) مشروعًا مائيًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، ورفع كفاءة التوزيع اليومية لمياه الشرب، وذلك من خلال مد خطوط رئيسة وفرعية وربطها بمنظومة التوزيع اليومية، بأطوال تجاوزت (210) كيلو مترات طولية، وخزانين تشغيليين بسعة إجمالية بلغت (50) ألف متر مكعب، بالإضافة إلى مضخات داعمة بطاقة إجمالية (37,500) ألف مترٍ مكعب في اليوم، وبكلفة إجمالية تجاوزت (740) مليون ريال.
وأضاف أن الشركة نفّذت أيضًا (7) مشروعات في محافظة جدة؛ لدعم البنى التحتية، ورفع جودة المياه الموزعة، من خلال مد خطوط مياه رئيسة وشبكات فرعية، إلى جانب استكمال المنفذ منها وربطها بمنظومة التوزيع اليومية، بأطوال تجاوزت (61) كيلو مترًا طوليًا؛ لرفع الكفاءة التشغيلية في المحافظة، وخدمة مخطط الفضيلة، ومخطط الورود الغربي، وحي الأمير فواز، والأجاويد، وإصلاحية جدة، والحرس الوطني، مبينًا أنه تم تنفيذ وتشغيل محطتي تعبئة لإيصال المياه عبر الصهاريج إلى الأحياء غير المخدومة بالشبكات، بقدرة ضخ بلغت (48) ألف متر مكعب في اليوم، و (40) نقطة تعبئة، لخدمة (30) حيًا بمحافظة جدة، بكلفة إجمالية تجاوزت (51,5) مليون ريال.


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