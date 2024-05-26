الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. موعد صرف دفعة يونيو وفعل فاضح في القصيم وسقوط وزير كويتي في الصين

أهم 10
أهم 10
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

"التعليم" تُحدّد مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446هـاضافة اعلان


أعلنت وزارة التعليم، عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھ لمدارس التعليم العام.. المزيد هنا

عاجل ورسميًا.. تحديد موعد صرف دفعة يونيو من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة 79 (شهر يونيو 2024)، للمستفيدين الذين أعلنت نتائج أهليتهم.. المزيد هنا

"تعليم نجران" يعتمد حركة توزيع المعلمين والمعلمات الجدد


اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم حركة توزيع 521 معلماً ومعلمة من المعينين.. المزيد هنا

تحذير الطلاب من وسائل التواصل الاجتماعي في فترة ما قبل الاختبارات


قدم المستشار التربوي، عبداللطيف الحمادي، حزمة من النصائح للطلاب والطالبات تتصمن خصوصًا ضرورة الابتعاد.. المزيد هنا

توضيح مهم للضمان الاجتماعي بشأن أسباب عدم الأهلية


أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا بشأن أهم أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

عاجل.. جريمة مشينة.. القبض على مقيم لقيامه بهذا الفعل الفاضح


قبضت شرطة منطقة القصيم على المقيم من الجنسية الباكستانية محمد وقاص محمد أسلم خان؛ لتحرشه بحدث., المزيد هنا

توضيح مهم لـ"الجوازات" بشأن بلاغ الهروب للعامل المنزلي


أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن إمكانية إلغاء بلاغ الهروب للعامل المنزلي.. المزيد هنا

أول تعليق من التجارة الكويتية عقب تعرض الوزير "العمر" لحالة إغماء مفاجيء بالصين


كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر قد تعرض بالفعل لوعكة صحية.. المزيد هنا

الكشف عن أسباب تأخر إيداع الدعم السكني لبعض المستحقين


كشف برنامج سكني عن أسباب تأخر إيداع الدعم الشهري في حسابات بعض المستحقين، وذلك حتى ما بعد ساعات على بدء عملية الإيداع.. المزيد هنا

على مد البصر.. لقطات لجريان سيول وادي ريمة شمال أبها


وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيل وادي ريمه شمال أبها في منطقة عسير، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.. المزيد هنا

اقرأ أيضا

وضع حجر أساس المشاريع الريفية والزراعية لبرنامج ريف في مكة المكرمة

عاجل.. بشرى سارة عن أسعار الأضاحي بمدينة الأنعام في بريدة

أثناء تهريبهم في جازان.. ضبط 6 مخالفين متلبسين بـ 70 كيلو جراماً من المواد المخدرة

أمانة منطقة عسير تعلن عن فرص استثمارية بالظهران

100 ألف فرصة تدريبية.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن ضمن مبادرة رافد الحرمين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اهم عشرة 10:02 م السبت، 25 مايو 2024

عاجل.. أهم 10.. طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن وسيول الطائف ومداهمة فرق "التجارة"

اهم عشرة 10:00 م الأحد، 12 مايو 2024

عاجل.. أهم 10.. نهاية مواطن تخلص من زوجته بأبشع طريقة وحقيقة زواج المسيار أمام المحاكم

أهم 10 10:01 م الأربعاء، 08 مايو 2024

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب الفاحشة وتنبيه حساب المواطن

اهم عشرة 10:01 م الثلاثاء، 07 مايو 2024

عاجل.. أهم 10.. تطبيق عقوبة مخالفة "الحج" وإعلان مهم من التعليم وبشرى حساب المواطن