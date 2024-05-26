عاجل.. أهم 10.. موعد صرف دفعة يونيو وفعل فاضح في القصيم وسقوط وزير كويتي في الصين

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





"التعليم" تُحدّد مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ



عاجل ورسميًا.. تحديد موعد صرف دفعة يونيو من حساب المواطن



"تعليم نجران" يعتمد حركة توزيع المعلمين والمعلمات الجدد



تحذير الطلاب من وسائل التواصل الاجتماعي في فترة ما قبل الاختبارات



توضيح مهم للضمان الاجتماعي بشأن أسباب عدم الأهلية



عاجل.. جريمة مشينة.. القبض على مقيم لقيامه بهذا الفعل الفاضح



توضيح مهم لـ"الجوازات" بشأن بلاغ الهروب للعامل المنزلي



أول تعليق من التجارة الكويتية عقب تعرض الوزير "العمر" لحالة إغماء مفاجيء بالصين



الكشف عن أسباب تأخر إيداع الدعم السكني لبعض المستحقين



على مد البصر.. لقطات لجريان سيول وادي ريمة شمال أبها

