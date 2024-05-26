عاجل.. بشرى سارة عن أسعار الأضاحي بمدينة الأنعام في بريدة

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قبل أسابيع من عيد الأضحى وجه الدلال خالد السلوم نصيحة لمشتري الأضاحي، مبينا أنه انخفضت أسعار الأضاحي في مدينة الأنعام ببريدة .



انخفاض أسعار الأضاحي في بريدة:



وكشف السلوم من خلال مقطع فيديو: "أنصحهم باللي يريده الله لي ولهم ، الشيء اللي على مقامه يضحي هالسنة ما وصل نص قيمته، العام الماضي على 14 على 13 السنة هذي وصلنا على 7 و5، دليل على أن للغنم والبعير المستورد أثر".وتابع قائلا: يعني بدال ماهو الأول ييجي يأخذ ضحيته من سوق الغنم ب 2800 أو 3000 الآن يجي هو وخوياه مشتركين يأخذ ذبيحته حوالي ب 1100 أو 1200 إذا صاروا 7 .. السنة هذي ما سمعنا 8 حراج اللحم الأضاحي لا ثنية لا رباع لا سدس وهذا يدل على أن المستورد أثر".كما نبه في حديثه: "كل سنة الطلب عندنا ب 100 و200 و300 هالسنة في نزول الناس عزفت قامت تأخذ ضحية غنم إذا المستورد أثر وفي عندنا ضحايا قعدان ونياق على 3 و5 ضحية كاملة على 7 أشخاص، هالسنة أعلى ما سمعته 5 و7 ".واختتم حديثه قائلا: " أقول لكل شخص ضحي وأنت مطمئن، البعير ما وصل السعر ل 8 وفي حاشي على 3500 ، وسوق الغنم فيه نزول ، النجدي ب 3 آلاف ريال".