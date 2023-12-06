عاجل.. إنقاذ شخص بعد سقوطه في بئر بالعرضيات

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أنقذ الدفاع المدني بمحافظة العرضيات شخصا سقط في بئر، لافتا إلى أنه بصحة جيد الآن.





مدني العرضيات:



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أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار



أمطار ورياح نشطة على مكة والمدينة و3 مناطق



الأتربة المثارة تستمر حتى السادسة مساءً



في وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني بالعرضيات من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن سقط في مستنقع مائي بمركز ثريبان العوامر جنوب منطقة ‫مكة المكرمة.ونشرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على "تويتر" صوراً لفرقها أثناء عملية انتشال جثمان الطفل.في وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها.وشددت على ضرورةالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة وتشمل" العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل والليث والقنفذة ومنطقة المدينة المنورة وتشمل ينبع وبدر ومناطق الباحة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى المساء.لينك قناة صحيفة تواصل على "واتساب"https://whatsapp.com/channel/0029VaBCvdIGJP8HixZC3s2e