أمير القصيم: حفظ القرآن هو رسالة عظيمة تؤكد عليها قيادتنا

أ أ

تحت رعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أقيمت مسابقة "فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم" بجامعة القصيم.



أكثر من 1000 طالب وطالبة:



الحفل الختامي لمسابقة حفظ القرآن السنوية في ماليزيا



وتجاوز عدد المشاركين فيها أكثر من 1000 طالب وطالبة. وأكد أمير القصيم أهمية إقامة مثل هذه المسابقات في الجامعات ومن خلال الجمعيات وكافة المناشط، مشيراً إلى أن تشجيع الطلاب والطالبات على حفظ القرآن هو رسالة عظيمة تؤكد عليها قيادتنا، وتدعم مخرجاتها بفضل من الله وتوفيقه.وعبّر عن فخره واعتزازه بروح المنافسة العالية بين المشاركين والاهتمام بالقرآن الكريم. ‏وأشاد قائلاً: كم يشرفني كثيراً رعاية مناسبات حفظ ⁧القرآن الكريم⁩، واعتبرها من أغلى وأحب المناسبات إلى قلبي؛ لمكانة القرآن العظيمة في منهج هذه البلاد وفي حياتنا اليومية.وفي وقت سابق، أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بماليزيا، الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات بمسابقة إتقان الوطنية السنوية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 16.وتنظم الوزارة هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة "إتقان" لتعليم القرآن الكريم بماليزيا.وأقيم الحفل في الجامعة الإسلامية العالمية بالعاصمة كوالالمبور، أمس السبت، بحضور الملحق الديني المكلف بسفارة المملكة في ماليزيا الدكتور عبدالإله بن علي آل الشيخ.ونائب مدير الجامعة الإسلامية العالمية الدكتور أكمل خزيري بن عبدالرحمن، ومفتي ولاية برليس الدكتور محمد عصري زين العابدين.ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إتقان للتعليم داتو سيد محمد ناصر، والمدير المؤسس للمؤسسة الدكتور نشوان بن عبده خالد.