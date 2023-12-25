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تحذير من أمطار وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار ورياح وتقلبات جوية
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار مصحوبة برياح وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على هذه المناطق:
1 - منطقة جازان، وتشمل "الدرب وبيش".
2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي والنعيرية وقرية العليا".
3 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الليث والقنفذة والطائف وأضم وميسان والطائف والخرمة والمويه وتربة ورنيه".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وحوطة بني تميم وضرما ومرات".
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
 وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

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