الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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تستمر حتى صباح الخميس..

عاجل.. إنذارات من الأرصاد على5 مناطق: رياح نشطة وأمطار وضباب وصواعق رعدية

حالة الطقس - اخبار الطقس2
طقس المملكة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، سلسلة من الإنذارات والتنبيهات لسكان خمس مناطق بسبب التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.
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أمطار وصواعق وضباب كثيف


وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، هطول أمطار وضباب كثيف ورياح نشطة وصواعق رعدية وارتفاع الأمواج على كل من منطقة تبوك والشرقية ومكة المكرمة وعسير والباحة.

وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية على الشرقي ومكة وعسير حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم غد الخميس.
بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة الباحة، حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس.

فيما تستمر الحالة الجوية على منطقة تبوك، حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الخميس بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك والجوف تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.

كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز).

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.







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