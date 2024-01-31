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عاجل.. الحرارة 3 تحت الصفر.. تنبيه من الأرصاد على 4 مناطق

جبل اللوز الثلوج
الثلوج
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات وإنذارات باللون الأحمر لأهالي على أربع مناطق، بسبب حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة الماضية.

ضباب كثيف يحجب الرؤيةاضافة اعلان


وتوقع المركز، تكون ضباب كثيف يتسبب في تدني الأفقية على كل من منطقة الجوف والحدود الشمالية ومنطقة مكة المكرمة، ودرجات حرارة تحت الصفر على تبوك.
وتوقع المركز أيضا، أن تستمر الحالة الجوية على المناطق الثالث حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس.

موجة باردة على تبوك


كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك ومحافظة تيماء.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.






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