ضباب ورياح شديدة على ينبع والرايس والطائف.. تستمر حتى هذا الموعد

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نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة غدًا الأربعاء، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس. اضافة اعلان





ضباب ورياح نشطة



توقعات حالة الطقس



وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.كما نبه المركز الوطني للأرصاد، بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة، حيث تشمل الحالة ضبابا كثيفا يحجب الرؤية الأفقية على الطائف والهدا.وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية على منطقة مكة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف).كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف-عرعر)، الجوف (القريات).في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد إلى الطائف.