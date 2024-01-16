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توقعات "الأرصاد" انخفاض في درجات الحرارة على الرياض وهذه المناطق

درجات الحرارة - الشتاء
انخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.
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انخفاض في درجات الحرارة

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم.

سماء غائمة على 8 مناطق

وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

تكون الضباب على 3 مناطق


في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير، والباحة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الشمالي والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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