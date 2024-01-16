توقعات "الأرصاد" انخفاض في درجات الحرارة على الرياض وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.
انخفاض في درجات الحرارةوأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من المنطقة
الشرقية، الرياض، القصيم.
سماء غائمة على 8 مناطقوسماء غائمة جزئيا إلى غائمة على أجزاء من تلك
المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
تكون الضباب على 3 مناطقفي حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل
والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير، والباحة.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45
كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.