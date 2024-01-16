توقعات "الأرصاد" انخفاض في درجات الحرارة على الرياض وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.

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انخفاض في درجات الحرارة



سماء غائمة على 8 مناطق



تكون الضباب على 3 مناطق







حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم.وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير، والباحة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الشمالي والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.