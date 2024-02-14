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عاجل.. الأرصاد يحذر أهالي أربع مناطق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول وبرد لعدة لساعات

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طقس المملكة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعة من الإنذارت لسكان أربع مناطق بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة الماضية.
وتفصيلا، توقع المركز هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية ورياح نشطة وسيول وبرد على مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية وحائل.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسيول وبرد


وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على الرياض والحدود الشمالية حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الأربعاء.
بينما تستمر الحالة الجوية على الشرقية حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، بينما تستمر حتى العاشرة من صباح اليوم  بمشيئة الله.

تحذير الدفاع المدني


من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك من أمس الثلاثاء حتى السبت المقبل.

حالة مطرية غزيرة تستمر لأيام


وأوضح الدفاع المدني، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل مكة المكرمة والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث وتربة ورنية والمويه وظلم والخرمة.

كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح، ومناطق الباحة والقصيم والشرقية.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير وجازان وحائل، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة ورابغ وخليص والقنفذة.
كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم، ومناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.






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