التأمينات توضح المقصود بـ" إضافة مدة بأثر رجعي"

معنى إضافة مدة بأثر رجعي:



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المادة 55 من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية



أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المقصود بإضافة مدة بأثر رجعي.جاء ذلك عبر حساب "العناية بالعملاء" ردًا على سؤال يقول :" إيش معنى مدة اثر رجعي لأني جيت بفصل من التأمينات يقول لديك مدة باثر رجعي؟".وجاء الرد :" (إضافة مدة بأثر رجعي) تعني إضافة مدد اشتراك لم تضاف وتسجل من قبل في نظام التأمينات الاجتماعية للمشترك".وفي وقت سابق، أضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقرة جديدة لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.ويتيح النص للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية وفق ضوابط محدده تعتمد من محافظ المؤسسة، استناداً الى الفقرة (8) من المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية.مع الأخذ بالاعتبار استيعاب النص لكافة المتغيرات المستقبلية في سوق العمل بما يضمن سرعة التعامل معها في حينه بالتزامن مع الحوكمة اللازمة وبما يسهم في حسن تطبيق أهدف نظام التأمينات الاجتماعية.وجرى إضافة فقرة تحمل الرقم (9) لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية لتكون بالنص الآتي:"يجوز للمؤسسة –وفق الضوابط التي يحددها المحافظ– التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات".