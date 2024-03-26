تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول والأمطار شرق عسير

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، جرت، اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شرق منطقة عسير.







أمطار غزيرة وجريان السيول شرق عسير



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول القوية شرق عسير وسط أمطار غزيرة وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.