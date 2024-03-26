الثلاثاء، 16 رمضان 1445 ، 26 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تجري أنهارًا.. شاهد قوة السيول والأمطار شرق عسير

5455
سيول عسير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، جرت، اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شرق منطقة عسير.اضافة اعلان


أمطار غزيرة وجريان السيول شرق عسير

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول القوية شرق عسير وسط أمطار غزيرة وطقس غير مستقر.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.


وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

عاجل.. غدًا.. إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارس

إنذار مبكر.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وسيول وتقلبات على هذه المناطق حتى الخميس

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من البرد وينصح بالملابس الشتوية

أقلها 6 بطريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم 16 رمضان

عاجل.. إجازة عيد الفطر للطلاب.. تبدأ بعد غد وتستمر لمدة 17 يومًا

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GI940xtWEAAHg6K 2:09 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

أمطار وسيول.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة

GI8JA2iXwAEJcxM 3:09 م الإثنين، 18 مارس 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد": استمرار عدم الاستقرار اليوم وغدًا ونأمل أخذ الحيطة

67ع6 9:53 م الجمعة، 08 مارس 2024

طقس الرياض.. شاهد قوة بردية الوسيطاء جنوب الافلاج

767ع876 5:19 م الجمعة، 08 مارس 2024

أمطار الرياض.. شاهد قوة الهطول مع السيول بطريق الأحمر شرق الأفلاج