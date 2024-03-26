"الحج": آخر مهلة لسداد رسوم "حجوزات الداخل" في هذا اليوم

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تنتهي السبت القادم، المهلة التي حددتها وزارة الحج والعمرة، لسداد الدفعة الثانية من رسوم حجوزات شركات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام.

وتبلغ الدفعة 40% من قيمة الباقات التي تم حجزها عن طريق المواطنين والمقيمين.





تطعيمات حجاج الداخل



وحددت الاشتراطات الصحية 3 تطعيمات مطلوبة للعاملين في "الحج"، وحجاج الداخل.وتتمثل هذه التطعيمات في جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 المطور (XBB.1.5) لمن بلغ 18 عاماً وأكبر، وجرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا الموسمية الشمالي 2023/‏‏2024، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية النيسيرية الرباعي خلال الـ5 السنوات الماضية، مع تسجيل جميع المطعمين في سجل التطعيم الوطني (NVR) بمنصة صحة.