"الحج": آخر مهلة لسداد رسوم "حجوزات الداخل" في هذا اليوم

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تنتهي السبت القادم، المهلة التي حددتها وزارة الحج
والعمرة، لسداد الدفعة الثانية من رسوم حجوزات شركات حجاج الداخل لموسم حج هذا
العام.
وتبلغ الدفعة 40% من قيمة الباقات التي تم حجزها عن طريق المواطنين والمقيمين.
تطعيمات حجاج الداخلوحددت الاشتراطات الصحية 3 تطعيمات مطلوبة للعاملين في "الحج"،
وحجاج الداخل.
وتتمثل هذه التطعيمات في جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 المطور (XBB.1.5) لمن بلغ 18 عاماً وأكبر، وجرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا الموسمية الشمالي 2023/2024، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية النيسيرية الرباعي خلال الـ5 السنوات الماضية، مع تسجيل جميع المطعمين في سجل التطعيم الوطني (NVR) بمنصة صحة.