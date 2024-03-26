عاجل.. غدًا.. إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارس

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من المنتظر أن يتم غدًا الأربعاء إيداع صرف رواتب شهر مارس للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي، على ما أفادت وزارة المالية.





مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



توحيد مواعيد صرف الرواتب



موعد إيداع راتب مارس



راتب شهر إبريل

