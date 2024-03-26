الثلاثاء، 16 رمضان 1445 ، 26 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. غدًا.. إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارس

رواتب المواطنين
رواتب - أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

من المنتظر أن يتم غدًا الأربعاء إيداع صرف رواتب شهر مارس للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي، على ما أفادت وزارة المالية.اضافة اعلان

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024 

يأتي ذلك وفقًا لجدول الرواتب التي حددت الوزارة مواعيد صرفها على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

توحيد مواعيد صرف الرواتب

وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

موعد إيداع راتب مارس

وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.

راتب شهر إبريل

فيما سيتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر. 

اقرأ أيضا

طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من البرد وينصح بالملابس الشتوية

أقلها 6 بطريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم 16 رمضان

عاجل.. إجازة عيد الفطر للطلاب.. تبدأ بعد غد وتستمر لمدة 17 يومًا

"الصناعة": 5 تريليونات ريال قيمة الثروات المعدنية في المملكة

تنبيه مهم من سفارة المملكة في ميانمار للمواطنين.. التفاصيل

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الراتب - ريال 0 عملة 2:03 م الإثنين، 25 مارس 2024

عاجل.. 48 ساعة على إيداع رواتب شهر مارس للموظفين الحكوميين

حساب المواطن - ريال - الراتب 4:02 م الأحد، 24 مارس 2024

عاجل ورسميًا.. بشرى للموظفين بشأن موعد صرف رواتب شهر مارس

الراتب 5:04 م الجمعة، 22 مارس 2024

عاجل.. 5 أيام على إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارس

رواتب المواطنين 11:20 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

عاجل.. مواعيد صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان