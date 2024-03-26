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عاجل.. بشرى حول أسعار النقل للمعتمرين المتجهين من جدة إلى مكة (فيديو)

قطار الحرمين
قطار الحرمين
أ أ
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أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في مطارات جدة، تركي الذيب، أن أسعار النقل في مطار الملك عبد العزيز هي الأقل على مستوى العالم مقارنة بالمطارات الدولية الأخرى. اضافة اعلان
وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "إذا تحدثنا عن أسعار ركوب الحافلات 25 ريالاً مقابل التوجه إلى مكة المكرمة.. خدمة وراحة ميسرة، وفي نفس الوقت يتم تسيير حافلتين كل ساعة، ما يعني 48 حافلة في اليوم الواحد".

أمان في استخدام وسائل النقل

ووصف وسائل النقل المستخدمة بأنها "آمنة ومرخصة، وفيها التقنيات اللازمة التي يحتاجها المسافر بشكل عام أو المعتمر". 
وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام في مطارات جدة إلى أن قطار الحرمين أسعاره رمزية تبدأ من 35 ريالاً.


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