6 خطوات يجب عليك القيام بها إذا تعرضت سيارتك للغرق بمياه الأمطار (صور)

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شهدت دول الخليج أمطارًا غزيرة تسببت بفيضانات وسيول، كما حدث مؤخرًا في منخفض المطير الذي اجتاح دول الإمارات وسلطنة عمان والجزء الشرقي من المملكة.

وأدى الأمر إلى تراكم المياه في الشوارع، وغرق العديد من المؤسسات ومحطات المترو وكذلك غرق الكثير من السيارات جزئيًا أو كليًا.





6 نصائح عند غرق السيارة



تحديد مستوى المياه







عدم محاولة تشغيل السيارة



تجفيف داخل السيارة







تفقد مستوى الزيت



تفقد الأنظمة الكهربائية







لا تشترِ سيارة تعرضت للغرق



ويعد تعرض السيارات للغرق كابوسًا لا يود أي أحد مواجهته؛ لأنه يسبب الكثير من الأضرار بالمركبة وبالتالي فقدان قيمتها السوقية بشكل كبير، وفقًا لـ"أخبار الآن".وإليك 6 نصائح يجب عليك القيام بها إذا تعرضت سيارتك للغرق بمياه الامطار.أول شيء يجب التأكد منه هو مستوى المياه الذي وصل إلى السيارة. دائمًا ما يترك الطين علامات داخل السيارة وخارجها بعد هبوط مستوى المياه مع مرور الوقت، ولذلك، إن تفقد هذه العلامات سيخبرك إلى مستوى المياه التي وصلت به.إذا لم يصل مستوى المياه فوق أسفل أبواب السيارة، فإن كل شيء على ما يرام على الأغلب، وهذا يعني بأنك يمكنك القيادة دون أية مشاكل.لا تحاول تشغيل السيارة في حال تعرضت للغرق ويجب عليك عدم محاولة تشغيلها أبدًا حتى لو اضطررت لفعل ذلك نظرًا لأن هذا الأمر قد يُحدث أعطالًا فيها قد يتطلب تصليحها الكثير من الوقت والجهد.في هذه الحال، قم بطلب المساعدة من إحدى شركات سحب السيارات التي تعمل على إيصالها إلى الجهة المختصة في إصلاحها بالطريقة الصحيحة.في حال كان التأمين لا يغطي الأضرار الناجمة عن غرق المركبات، يجب عليك الحرص على تجفيف السيارة من الداخل لمنع العفن من النمو بسرعة.يمكن فتح جميع الأبواب والنوافذ للتجفيف، ووضع المناشف على الأرضية من أجل المساعدة على امتصاص المياه، بالإضافة إلى استبدال أي شيء تعرض للبلل، يعد هذا الإجراء من أهم نصائح تجنب تلف السيارة عند الغرق بمياه الامطار لأنه سيحميها من العفن.يجب اتباع عدة خطوات عند تعرض السيارة للغرق بمياه الامطار، ومنها الحرص على عدم تشغيلها في حال كان هناك قطرات ماء على عصا تفقد مستوى الزيت أو كان مستوى الزيت عاليًا لأن ذلك يعني بأن المياه قد دخلت إلى المحرك، إضافة إلى ذلك، يجب تفقد ما إذا كان مرشح الهواء مبلولًا أو لا للتأكد من عدم دخول الماء إلى المحرك.يجب تفقد جميع الأنظمة الكهربائية في السيارة مثل المصابيح ومؤشرات الانعطاف والمكيّف والراديو والنوافذ من أجل التأكد من أن المياه لم تصلها.في حال وصلتها الماء، لا تقم بمحاولة إصلاحها بنفسك، بل احرص على أن يتم صيانتها من قبل مركز متخصص سيعمل على حل جميع الأعطال بالطرق المناسبة. إذا قمت باتباع جميع نصائح لحماية السيارة عند الغرق بمياه الامطار، فإن ذلك سيكون لصالحك لأنك ستتجنب المزيد من المتاعب.المركبات التي تعرضت لأضرار المياه أو ما يسمى بالسيارات الغرقانة، هي مركبات تعرضت للغمر بالماء إلى حد ملأ حجرة المحرك.حيث إن هناك عشرات آلاف السيارات التي تتعرض للغرق سنويًا خلال موسم الأمطار والسيول، وخاصة في الدول التي تكون شواطئها على المحيطات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.تختلف الأضرار التي تتعرض لها السيارات بسبب المياه باختلاف نسبة الغرق التي تعرضت لها ونوعية المياه، فنسبة الضرر الناتجة عن غرق المركبة بماء مالحة تكون أكبر من ضرر الماء العذب أو ماء الأمطار.وكثير من المركبات التي تتعرض للغرق يعاد بيعها إلى دول أخرى، حيث يتم إصلاحها وإخفاء الأضرار التي تعرضت لها بأسلوب يصعب كشفه من خلال الفحص الفني، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، ومن المعروف أن أضرار المياه لا يتم كشفها إلا من خلال تقارير تاريخ المركبات، والتي تحتوي على جميع السجلات والحوادث للسيارة، حيث إن حوادث الغرق تكون مسجلة لدى شركات التأمين في الدول المصدرة وتظهر في هذه التقارير.ومن أهمها: تقرير كارسير (Carseer) وتقرير كارفاكس (Carfax) وتقرير أوتوتشيك (Autocheck) وغيرها من التقارير الأخرى.تعرض السيارة للغرق يؤدي في البداية إلى أضرار كبيرة في المكونات الإلكترونية للمركبة، وهي المكونات التي يصعب إصلاحها، وتكاليف استبدالها مرتفعة جدًا.كما أن المياه وما تحتويه من عناصر كيميائية تؤدي إلى تآكل الأجزاء غير المرئية من جسم السيارة تدريجيًا.بالإضافة الى ذلك فإن المياه تؤدي إلى إتلاف الأجزاء الميكانيكية دون أن تترك أثرًا واضحًا لذلك في البداية وتبدأ بالظهور خلال الأشهر الأولى للاستخدام، مثل مشاكل المحرك وتعطل كهرباء السيارة، بما في ذلك عدم عمل الوسائد الهوائية بالطريقة المناسبة، الأمر الذي يشكل تهديدًا لسلامة المشتري نفسه، فلا يعد الأمر مقتصرًا فقط على الخسائر المالية.ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدول تمنع تسجيل مثل هذه المركبات في سوقها المحلي، حيث تعتبرها مركبات غير آمنة وغير صالحة للاستخدام.