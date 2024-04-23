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"التجارة" تتيح خدمة الاستعلام عن سجلات الشركات والمؤسسات عبر تطبيق "توكلنا"

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وزارة التجارة
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أتاحت وزارة التجارة، لكافة أصحاب السجلات التجارية في المملكة، خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التابعة لهم عبر تطبيق "توكلنا"؛ بهدف تمكينهم من معرفة سجلات الشركات والمؤسسات المرتبطة بهوياتهم وطباعتها.اضافة اعلان

الاستعلام عن سجلات الشركات والمؤسسات

 وأوضحت أن الخدمة الجديدة تسهم في توفير إمكانية الوصول السريع إلى السجلات التجارية المسجلة باسم المستفيد وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23 من إبريل 2024، كما تمكنهم من معرفة الشركات التي يشاركون في ملكيتها، بالإضافة إلى عرض حالة السجل التجاري بشكل فوري وصفة الملاك.

الاستعلام عن السجل التجاري عبر "توكلنا"

 وأضافت أن الخدمة توفر الاستعلام عن السجل التجاري عبر "توكلنا" نظرة شاملة على بيانات السجل مثل: العناوين والأرقام الموحدة للمنشأة، وتتيح عرض وطباعة السجل التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، وتمكنهم من التواصل المباشر مع وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.

قناة إضافية وسهلة وسريعة الوصول للمستفيدين


 يذكر أن الاطلاع على بيانات السجل التجاري كانت تتطلب من المستفيد تسجيل الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال وبإتاحة الخدمة الجديدة عبر تطبيق "توكلنا" تتوفر قناة إضافية وسهلة وسريعة الوصول للمستفيدين.

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