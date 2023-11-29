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عاجل.. كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة 1445؟

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حساب مكافأة نهاية الخدمة
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عند بلوغ سن التقاعد يرغب البعض في معرفة القيمة المالية التي سيحصل عليها في آخر أيام عمله في المؤسسة التي ظل يعمل فيها سنوات تعدت الـ 20 عامًا وفقًا إلى النظام الجديد في قانون العمل.اضافة اعلان


وحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، فإن قانون العمل شدد على ضرورة دفع صاحب العمل للعاملين بالقطاع الخاص أو العام رواتب التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، سواء كانت العِلاقة التعاقدية محددة المدة أو غير محددة، لذلك نود أن نكشف لكم في هذا التقرير المفصل خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة.

كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة 1445؟

وأضافت أن قانون العمل حدد المستفيدين من مكافأة نهاية المدة التعاقدية بين الطرفين، وأكد على ضرورة سداد هذه القيمة المالية المتفق عليها بين الطرفين خلال مدة أسبوع على الأقل من انتهاء الفَقَرة التعاقدية.


خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة 1445

وبينت أنه في حال كان إنهاء حالة التعاقد بين الطرفين من طرف العامل يجب على صاحب العمل تحديد حقوقه المالية خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا، لذا تحسب مكافأة نهاية الخدمة في المملكة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2 - التوجه إلى أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.
3 - الضغط على أيقونة (حاسبة مكافأة نهاية الخدمة).
4 - تسجيل البيانات المطلوبة.
5 - حدد نوع العقد.
6 - توضيح سبب إنهاء العِلاقة التعاقدية.
7 - سجل قيمة الراتب.
8 - اكتب عدد سنوات العمل.
9 - الضغط على أيقونة (احسب).
10 - لحظات وتظهر أمامك بيانات مكافأة نهاية الخدمة.


كيف يتم حساب المستحقات ؟

وأكدت الوزارة أن المواطن تستطيع التعرف على مكافأة نهاية الخدمة من خلال الدخول على منصة قوى واتباع الخطوات التالية:
1 - التوجه إلى رابط منصة قوى.
2 - الضغط على أيقونة “حاسبة مكافأة نهاية الخدمة“.
3 - سجل البيانات المطلوبة (نوع العقد، الراتب، أسباب إنهاء العِلاقة التعاقدية).
4 - سجل تاريخ بداية ونهاية العقد.
5 - اضغط على أيقونة أحسب.


شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

في الوقت نفسه، أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط وضوابط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة السُّعُودية جاءت كالتالي:
1 - قضاء مدة 10 سنوات على الأقل في الخدمة للحصول على المكافأة كاملة.
2 - إذا لم يقض مدة لا تتجاوز السنتين لا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة.
3 - الالتزام بقوانين وضوابط مصلحة العمل.
4 - عدم الوقوع في قضايا تخص الشرف والأمانة.

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