حتى بعد انتهاء خدمته .. "النيابة العامة" تحذر الموظف العام من هذه المخالفة

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قالت النيابة العامة إنه يُقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. اضافة اعلان





وثيقة سرية:





التحقيق في جرائم التستر:

ما هو التستر؟



رصد جريمة تستر



السجن والغرامة لارتكاب جريمة التستر



يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. pic.twitter.com/TYRHys94iE November 29, 2023

وأضافت: "يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه - ولو بعد انتهاء خدمته - نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين".في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن التستر محظور بكافة صوره وأشكاله الواردة في النظام.وأضافت النيابة، عبر حسابها في منصة إكس "تعمد الجهات المختصة على مكافحة ارتكابه بأي صورة كانت، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام".وأوضحت النيابة، أن التستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخص شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.وفي وقت سابق، شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية الهندية، وذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما بارتكاب جريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.‏‎ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن عقوبة السجن لمدة سنة للمدانين، ومصادرة الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة التستر، وفرض غرامة مالية 60 ألف ريال، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي:- حل المنشأة وشطب السجل التجاري.- والمنع من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات.- واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.- وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.- ونشر الحكم على نفقة المخالفين.