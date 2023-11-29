عاجل.. في اللحظة الأخيرة.. توقيف منتحل بمطار الملك عبد العزيز في جدة

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ضبطت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مسافرًا من الجنسية الباكستانية قادمًا إلى المملكة بغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.

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وأوضحت أنه قام بانتحال صفة غير صحيحة باستخدام وثيقة سفر لشخص آخر، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.





مغادرة المملكة:



وقبل أيام ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.وأوضحت حينها أن المسافر عمد إلى تزوير جواز سفر ومحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة.