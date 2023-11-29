عاجل.. 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر عقوبة هذه الجريمة المخلة بالشرف أثناء العمل

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حذر المحامي والمستشار القانوني، عبدالملك بن طارق الحبيب، من أن إثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل جريمة تزوير تستوجب عقوبة جزائية وغرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر. اضافة اعلان

وأضاف الحبيب في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية": "في حال قيام الموظف بإثبات الحضور والانصراف دون عمل، فإنه يقع في جريمة جنائية، وهي تزوير محررات الحضور والانصراف".





النظام الجزائي لجرائم التزوير



وأشار إلى أن هناك عقوبة خاصة في النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر في عام 1435 تصل إلى غرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر.ولفت إلى أن التورط في مثل هذا الأمر يستوجب الفصل من العمل من المرة الأولى، لأن ذلك "فعل يخل بقواعد الأمانة والشرف".وتابع: "يمكن للمؤسسة فصل الموظف من المرة الأولى، حال ثبوت قيامه بتوقيع الحضور والانصراف دون العمل، وليس لها علاقة بالغياب 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا؛ لأن الموظف وقع جريمة مخلة بالشرف والأمانة".