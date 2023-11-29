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الديوان الأميري في الكويت: صحة أمير البلاد مستقرة

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أمير الكويت
أ أ
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قال الديوان الأميري في الكويت إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم الأربعاء إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوص طبية.اضافة اعلان

أمير دولة الكويت

وأكد أن الحالة الصحية للشيخ نواف مستقرة، حسب ما أشارت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

بدوره أوضح وزير الديوان، الشيخ محمد العبدالله الصباح، أن صحة أمير البلاد مستقرة.

كما أضاف أنه لا يزال يتلقى العالج اللازم، مهيباً بالجميع تحري الدقة في استيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الشيخ نواف.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

يذكر أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من مواليد 25 يونيو 1937. أصبح أميراً لدولة الكويت يوم 29 سبتمبر 2020، ليصبح الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق.

كما تقلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بداية من عمله محافظا لحولى منذ عام 1962 ولستة عشر عاما، ثم وزيراً للداخلية عام 1978، ووزيراً للدفاع عام 1988.

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