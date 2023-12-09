عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص شتاء هذا العام بالمملكة وإلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
وزير الخارجية: هدفنا الأساسي وقف الاعتداءات الإرهابية على غزة
أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن الهدف الأساسي الآن هو وقف الاعتداءات الإرهابية على غزة.
محلل طقس يزف بشرى بخصوص الشتاء هذا العام بالمملكة (فيديو)
توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن شتاء هذا العام 1445هـ، سيكون بمشيئة الله دافئًا على معظم مناطق المملكة.
أكثر من 550 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين
سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 550 مليون ريال، بعد مضي أكثر من خمسة أسابيع على انطلاقها.
الجمارك تُحبط محاولتين لتهريب 250 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في منفذ الحديثة محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شاحنة ومركبة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وماجد بن مطر بن جزاء العتيبي - رحمهما الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
"الحج والعمرة": إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة، إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة؛ نظرًا للتقصير في بعض الالتزامات، والتهاون في تقديم الخدمات.
المملكة الأولى عربيا وهذا ما تمتلكه من احتياطي الذهب
واصلت المملكة تصدرها المركز الأول عربياً بحيازة نحو 323.1 طن من الذهب، وتبعتها لبنان بامتلاكها لاحتياطي يقدر بـ 286.8 طن من الذهب.
استشهاد 332 فلسطينيًا منهم 50 من أسرة واحدة
استشهد 332 فلسطينيًا، وأصيب المئات بجروح، اليوم الجمعة، في سلسة عمليات قصف صهيوني استهدف عدة منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
رسميًا.. بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة في روسيا 2024
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة.
مصاحف نادرة يعود عمرها إلى ما قبل 300 عام في بريدة (فيديو)
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يحتوى نادي النفائس في بريدة، على النسخ الثمينة من الكتب والمصاحف التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 عام.
مفاجأة صادمة بشأن الفيروس الغامض في الصين.. مقاوم لجميع الأدوية
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حذر طبيب بارز من أن فيروسًا غامضًا جديدًا يشبه الالتهاب الرئوي ينتشر في جميع أنحاء الصين وأوروبا مقاوم لجميع الأدوية المعروفة.
6 عوامل تتسبب في ضعف شخصية الطفل
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يحذر خبراء التربية وعلم النفس من خطورة بعض الممارسات السلبية والتي تؤثر على نفسية الطفل، وتفقده الثقة بنفسه وتتسبب في ضعف شخصيته.