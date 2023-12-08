رسميًا.. بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة في روسيا 2024

أ أ

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة. اضافة اعلان





بوتين يعلن ترشحه من داخل الكرملين



يوتين ينجو من أزمة "فاغنر" بدون أضرار



الانتخابات الرئاسية الروسية في نقاط



انتخابات الذروة لعملية إعادة توحيد المناطق



مهمة الدولة تمنع أدنى استفزاز



وأضافت الوكالة أن بوتين أدلى بهذا الإعلان في الكرملين، عقب تكريمه جنودًا قاتلوا في أوكرانيا بمنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهو ميدالية النجمة الذهبية التي ترفق بلقب بطل روسيا.ولا يزال بوتين يحظى بدعم واسع النطاق، بعد ما يقرب من ربع قرن من بقائه في السلطة.وأثار تمرد لم يدم طويلا في يونيو الماضي، قام به زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، تكهنات واسعة النطاق بأن بوتين قد يفقد قبضته، لكنه خرج من هذه الأزمة من دون أي أضرار.1ـ حدد مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، الخميس، موعدًا للانتخابات الرئاسية في البلاد في 17 مارس 2024، خلال اجتماع بثه التلفزيون الرسمي.2ـ ينص القرار الذي تبناه أعضاء المجلس بالإجماع على "تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 من مارس 2024"، فيما أعلنت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو أن "هذا القرار يمثل بداية الحملة الرئاسية".3ـ أوضحت ماتفيينكو أن هذه الانتخابات "ستكون بمثابة الذروة لعملية إعادة توحيد" مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها.4ـ ماتفيينكو قالت إنه "رغم الظروف الخارجية الصعبة ومحاولات العدو إضعاف روسيا، نبقى أوفياء لقيمنا الدستورية الرئيسية ونضمن كل الحقوق والحريات للمواطنين".5ـ وأكدت أن "مواطنينا ومجتمعنا متّحدون أكثر من أي وقت مضى" حول سلطة بوتين، و"مهمة الدولة تقضي بأن تكون بمستوى هذه الثقة وأن تمنع أدنى استفزاز".