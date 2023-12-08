الجمارك تُحبط محاولتين لتهريب 250 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

أ أ

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في منفذ الحديثة محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شاحنة ومركبة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ. اضافة اعلان





إحباط محاولة لتهريب 138 ألف حبة كبتاجون



إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة



وسائل التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

