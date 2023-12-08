الجمارك تُحبط محاولتين لتهريب 250 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

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أحبطت هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك، في منفذ الحديثة محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة
كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شاحنة ومركبة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.
إحباط محاولة
لتهريب 138 ألف حبة كبتاجونوأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة
الأولى من إحباط محاولة تهريب 138,728 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في
صناديق خشبية بداخل أدرج المقطورة.
وتم إحباط محاولة ثانية لتهريب 117,340 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
إحكام الرقابة
الجمركية على واردات وصادرات المملكةوأكّدت هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات
وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب.
وبالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
وسائل التواصل
مع هيئة الزكاة والضريبة والجماركودعت الهيئة
الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال
التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
والاتصال عبر الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
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