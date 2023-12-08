الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد 332 فلسطينيًا منهم 50 من أسرة واحدة

غزة
الحرب في غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استشهد 332 فلسطينيًا، وأصيب المئات بجروح، اليوم الجمعة، في سلسة عمليات قصف صهيوني استهدف عدة منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

اضافة اعلان

استشهاد 50 فلسطينيًا من عائلة واحدة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 50 فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا في غارة صهيونية استهدفت منزلهم في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
كما استشهد 9 فلسطينيين في غارات استهدفت مخيم النصيرات، ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف صهيوني مدفعي وجوي مكثف لمخيم جباليا شمال القطاع، وسط إغلاق محاور المخيم.
وقصفت الزوارق الحربية الصهيونية بعشرات القذائف غرب مخيمات النصيرات ودير البلح، محدثة دمارًا في ممتلكات الفلسطينيين.

استشهاد 273 داخل مراكز إيواء "أونروا"

وثقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقرير لها، استشهاد 273 فلسطينيًا داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وذلك بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات قوات الاحتلال، كما أصيب 966 بجروح مختلفة.

إصابة 33 مؤسسة تابعة لـ "أونروا"

وأكدت الأونروا، أن 33 مؤسسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر من القصف الإسرائيلي، كما تضررت 57 مؤسسة بسبب عمليات القصف المستمرة لليوم الـ 63 على التوالي.
لافتة النظر إلى أن 1،2 مليون نازح ممن فقدوا منازلهم أو تعرضت مناطقهم للقصف، لجأوا لـ 155 مركز إيواء تابع للأونروا.

استشهاد 132 من موظفي الأونروا

وأشارت الأونروا إلى أن 132 من موظفيها استشهدوا في عمليات القصف الصهيوني المستمر على القطاع، مؤكدةً تواجد 11.388 مريضًا داخل مراكز الإيواء ويحتاجون لرعاية طبية.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عب "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

آثار العدوان الصهيوني على قطاع غزة
9:40 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 17.177 شهيدًا

زلزال 21
1:15 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

زلزال عنيف يضرب المكسيك وسكان العاصمة يهرعون للشوارع

WhatsApp Image 2023-12-07 at 11.11.27 PM
12:20 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

صحيفة إسبانية تكشف سبب طرد مدريد موظفي السفارة الأمريكية

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
10:57 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية تلتقي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

اقرأ أيضا

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب هذه المنطقة في المحيط الهادئ

تحذيرات واسعة من أغرب عملية احتيال في الكويت

البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف

بيان لـ"التعاون الإسلامي" بشأن مسيرة المتطرفين الصهاينة في القدس المحتلة

إندار صيني ضد كوارث مناخية.. وتُسونامي يهدد 11 دولة في المتوسط

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 5:51 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

الـ"يونيسيف": استئناف الحرب على غزة يهدد بكارثة على الأطفال

اقرأ أيضا

الدعم السريع
1:38 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

دمرت بشكل كامل .. من المسؤول عن قصف أكبر مصفاة نفط بالسودان؟

WhatsApp Image 2023-12-07 at 12.02.53 AM
1:05 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

إطلاق نار في وسط العاصمة البلجيكية.. وأول تعليق من السلطات

WhatsApp Image 2023-12-06 at 10.56.59 PM
12:07 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

ضحايا في إطلاق نار بجامعة نيفادا الأمريكية .. ومقتل منفذ الحادث

WhatsApp Image 2023-12-06 at 10.32.00 PM
11:53 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

درجة الحرارة 50 تحت الصفر .. شتاء غير مسبوق منذ 150 عاما في روسيا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سوق الخضار
4:02 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط تراخيص أسواق النفع العام وضبط المخالفات (تفاصيل)

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
3:32 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

"الحج والعمرة": إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة

قطار الحرمين 888
3:04 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة

هيئة البحر الأحمر
2:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

الجمارك تُحبط محاولتين لتهريب 250 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

حساب المواطن
1:34 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط صرف الدعم للمبتعث

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
12:23 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

وزير الخارجية يناقش وقف إطلاق النار في غزة مع نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي