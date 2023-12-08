استشهاد 332 فلسطينيًا منهم 50 من أسرة واحدة

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استشهد 332 فلسطينيًا، وأصيب المئات بجروح، اليوم الجمعة، في سلسة عمليات قصف صهيوني استهدف عدة منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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استشهاد 50 فلسطينيًا من عائلة واحدة



استشهاد 273 داخل مراكز إيواء "أونروا"



إصابة 33 مؤسسة تابعة لـ "أونروا"



استشهاد 132 من موظفي الأونروا



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 50 فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا في غارة صهيونية استهدفت منزلهم في حي الزيتون شرق مدينة غزة.كما استشهد 9 فلسطينيين في غارات استهدفت مخيم النصيرات، ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف صهيوني مدفعي وجوي مكثف لمخيم جباليا شمال القطاع، وسط إغلاق محاور المخيم.وقصفت الزوارق الحربية الصهيونية بعشرات القذائف غرب مخيمات النصيرات ودير البلح، محدثة دمارًا في ممتلكات الفلسطينيين.وثقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقرير لها، استشهاد 273 فلسطينيًا داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة.وذلك بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات قوات الاحتلال، كما أصيب 966 بجروح مختلفة.وأكدت الأونروا، أن 33 مؤسسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر من القصف الإسرائيلي، كما تضررت 57 مؤسسة بسبب عمليات القصف المستمرة لليوم الـ 63 على التوالي.لافتة النظر إلى أن 1،2 مليون نازح ممن فقدوا منازلهم أو تعرضت مناطقهم للقصف، لجأوا لـ 155 مركز إيواء تابع للأونروا.وأشارت الأونروا إلى أن 132 من موظفيها استشهدوا في عمليات القصف الصهيوني المستمر على القطاع، مؤكدةً تواجد 11.388 مريضًا داخل مراكز الإيواء ويحتاجون لرعاية طبية.