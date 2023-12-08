الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

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عاجل.. المملكة الأولى عربيا وهذا ما تمتلكه من احتياطي الذهب

أسعار الذهب
الذهب
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واصلت المملكة تصدرها المركز الأول عربياً بحيازة نحو 323.1 طن من الذهب، وتبعتها لبنان بامتلاكها لاحتياطي يقدر بـ 286.8 طن من الذهب.

 

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ورغم امتلاك المملكة  الحيازة الأكثر عربياً في احتياطي الذهب، إلا أنها تشكل 4.6 في المئة فقط من الاحتياطات الأجنبية، فيما تشكل حيازة لبنان 56.4 في المئة من الاحتياطات الأجنبية.

 

مجلس الذهب العالمي:

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي حيازة 10 بنوك مركزية عربية لـ 1455.1 طن من الذهب في احتياطاتها الرسمية.

 

وأظهرت البيانات حلول الكويت في المرتبة الثامنة عربياً والـ 44 عالمياً بحيازتها 79 طناً من الذهب في احتياطياتها الرسمية.

ووصل إجمالي احتياطات البنوك المركزية حول العالم من الذهب إلى 35.83 ألف طن، فيما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول باحتياطيات بلغت 8.13 ألف طن، وتبعتها ألمانيا بـ3.35 ألف طن، ثم صندوق النقد الدولي بـ2.81 ألف طن.

أسعار الذهب 



من جانب آخر، ارتفعت أسعار الذهب أمس مع انخفاض الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأميركية التي قد تقدّم دلائل جديدة على مسار مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في شأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب 0.3 في المئة إلى 2030.2 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.1 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المئة مقابل العملات المنافسة ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

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