هل الأجهزة اللوحية مُعفاة من الرسوم الجمركية؟

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الأجهزة اللوحية مُعفاة من الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال مستفيد قال فيه: "أريد شحن لابتوب مستعمل من فرنسا إلى المملكة.. كيف يتم تقييم القيمة المضافة كونه مستعمل وشكرا جزيلا؟". اضافة اعلان



إعفاء الأجهزة اللوحية



وأجابت الهيئة، بقولها: "عزيزي العميل، الأجهزة اللوحية مُعفاة من الرسوم الجمركية، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات".



وفي وقت سابق، طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 من ديسمبر الجاري.





غرامة للتأخر عن السداد في المدة المحددة



وسائل التواصل مع الهيئة للاطلاع



ضريبة الاستقطاع تُفرض على الجهات غير المقيمة بالمملكة

