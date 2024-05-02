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الشرقية الأعلى مطرًا.. محلل طقس يُحذر من استمرار التقلبات الجوية

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عقيل العقيل
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حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من المملكة، خاصة المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها.اضافة اعلان

محلل طقس يُحذر من استمرار التقلبات الجوية

وفي تصريحات لـ "الإخبارية"، أوضح أن الحالة المطرية مستمرة بأنحاء المملكة، خاصة المنطقة الشرقية، التي تشهد على مدار يومين هطول أمطار تصل إلى غزيرة، مع وجود فرصة لهطول أمطار متفرقة على شمال وجنوب شرق المنطقة.

طقس الشرقية.. الظهران الأعلى مطرًا

وأضاف "العقيل"، أن المنطقة الشرقية سجلت خلال في 24 ساعة، أعلى كمية أمطار بأكثر من 60 ملم في الظهران، مع استمرار هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن والخفجي وقرية العليا والنعيرية، وأيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأحساء والعديد والجبيل والدمام ورأس تنورة وبقيق والخبر.


ونبه إلى زيادة فرص طول الأمطار الغزيرة على الجبيل والدمام ورأس تنورة والقطيف والخبر وبقيق.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وأشار "العقيل"، إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.
ولم يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.

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