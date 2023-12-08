بيان مهم من "الجمارك" بشأن استيراد الأسلحة البيضاء

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه يُسمح باستيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها للأفراد على أن تكون بكمية ذات طابع شخصي. اضافة اعلان





تفاصيل الإجراءات والرسوم للسلع المستوردة



حظر التنقل بالسلاح المرخص خارج المملكة



شروط رخصة حمل وأقتناء الأسلحة النارية

