الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

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بيان مهم من "الجمارك" بشأن استيراد الأسلحة البيضاء

الجمارك السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه يُسمح باستيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها للأفراد على أن تكون بكمية ذات طابع شخصي.اضافة اعلان

تفاصيل الإجراءات والرسوم للسلع المستوردة

وأضافت الهيئة بأنه لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: http://zat.ca/hsFfY5.
جاء ذلك ردا على استفسار ورد إلى صفحة الهيئة الرسمية في "إكس" جاء فيه: "عندي إستفسار: هل الجمارك تسمح بمرور طلبات سيوف فولاذية غير مسنونة للرياضة إلى الرياض؟

حظر التنقل بالسلاح المرخص خارج المملكة

أعلن الأمن العام أنه يحظر التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة، وأن مخالفة ذلك يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وأكد على أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.

شروط رخصة حمل وأقتناء الأسلحة النارية

شروط وإجراءات للحصول على رخصة حمل، أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، والحالات التي يتم فيها إلغاء الرخصة، بحسب ما ذكر الأمن العام على صفحته على تويتر.
1ـ أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
2ـ ألا يقل عمره عن 22 عاما.
3ـ أن يكون خاليا من السوابق الجنائية".
4ـ أن يكون طالب الرخصة خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
5ـ ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
6ـ ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، مع ضرورة تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص".

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