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عاجل.. أمطار وأتربة مثارة.. تنبيهات جديدة من الأرصاد على هذه المناطق

أمطار المملكة 16
أرشيفية
أ أ
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نبّه المركز الوطني للأرصاد؛ في تقريره عن حالة الطقس اليوم - بمشيئة الله تعالى - من أتربة مثارة على منطقة نجران, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 ) كم.اضافة اعلان
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظة شرورة تستمر حتى الـساعة 11 مساءً.

أمطار على جازان:

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار على الباحة:

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

أتربة مثارة على المدينة:

كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 )كم .
وبين المركز أن الحالة التي تشمل المهد والحناكية تستمر حتى الـساعة الـسادسة مساءً.

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