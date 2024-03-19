عاجل.. أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على الرياض ومكة والمدينة و9 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.





أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على 12 منطقة







تساقط الثلوج الخفيفة على تبوك وشمال غرب المملكة



حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار

وأضاف المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كذلك تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال غرب المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.