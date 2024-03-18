"هيئة الطرق" توصي بالتقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار

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أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، التي تشهدها العاصمة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة.





الالتزام بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار



بالإضافة إلى ضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات".2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء وبقيق".3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف".4 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي وعفيف".5 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما والمعظم وتيماء".6 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".7 - منطقة المدينة، وتشمل "العهد والعلا وخيبر والحناكية والعيص وبدر وينبع".8 - منطقة نجران وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".9 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.10 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة والجموم والطائف وأضم وميسان والكامل وخليص وجدة ورابغ وبحرة والقنفذة والليث والخرمة والموية وتربة ورنية".11 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.