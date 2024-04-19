عاجل.. أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض و4 مناطق أخرى وتحذير من الدفاع المدني

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 30-50 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.





تحذير من الدفاع المدني



إلى ذلك، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والخرمة ورنية وتربة والمويه، ومنطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والسليل، ومتوسطة على الرياض العاصمة وعفيف ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق والدوادمي والقويعية والدرعية وحريملاء وضرما والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج، وخفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر والسليل.وأشارت إلى أن مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ومتوسطة على مناطق حائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة.