طقس غير مستقر.. "الحصيني" يُحذر سكان الرياض و8 مناطق من استمرار الحالة الممطرة

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حذر
خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة العاشرة على مناطق
مختلفة من المملكة.
"الحصيني"
يُحذر من استمرار الحالة الممطرةوأوضح
على حسابه في منصة إكس، أن التقلبات الجوية والأمطار مستمرة اليوم الجمعة على أجزاء
متفرقة من مناطق الرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية.
وأضاف أن الحالة تمتد إلى مناطق مكة والمدينة والباحة، وعسير والشرق منها، وغرب نجران، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد.
وبين أن الأمطار تسبق برياح نشطة من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، وهبات شبه قوية على أجزاء من وسط وغرب وشمال وشرق المملكة.