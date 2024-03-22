طقس غير مستقر.. "الحصيني" يُحذر سكان الرياض و8 مناطق من استمرار الحالة الممطرة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة العاشرة على مناطق مختلفة من المملكة.





"الحصيني" يُحذر من استمرار الحالة الممطرة



أمطار غزيرة على القصيم والرياض



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن التقلبات الجوية والأمطار مستمرة اليوم الجمعة على أجزاء متفرقة من مناطق الرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية.وأضاف أن الحالة تمتد إلى مناطق مكة والمدينة والباحة، وعسير والشرق منها، وغرب نجران، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد.وبين أن الأمطار تسبق برياح نشطة من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، وهبات شبه قوية على أجزاء من وسط وغرب وشمال وشرق المملكة.يأتي هذا في وقت تشير فيه التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.