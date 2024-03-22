عواصف رعدية.. تساقط أمطار مصحوبة بالبرد على محافظات الرياض (فيديوهات)

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تعرضت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، لحالة
مطرية غزيرة وعواصف رعدية مع تكوّن البرد، خاصة محافظات الدوادمي والمجمعة وغيرها.
📍 امطار مصحوبة بالبرد على مركز رويغب شمال #الرياض— طقس (@tqqs) March 22, 2024
الجمعة ١٢ #رمضان ١٤٤٥هـ
22 مـــارس 2024م
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سيول
وادي الرمة تقطع الطرق جنوب القصيموأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات الرياض
لأمطار غزيرة جرت على إثرها السيول كالأنهار.
أمطار
غزيرة على القصيم والرياضفيما
تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله
متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية
الأفقية وصواعق رعدية.
📍 امطار العبل شمال الجمش— طقس (@tqqs) March 22, 2024
شمال غرب #الدوادمي
الجمعة ١٢ #رمضان ١٤٤٥هـ
22 مـــارس 2024م
من | رايد الحربي
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. pic.twitter.com/E83dGIuCXf