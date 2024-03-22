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عواصف رعدية.. تساقط أمطار مصحوبة بالبرد على محافظات الرياض (فيديوهات)

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سيول الرياض
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تعرضت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، لحالة مطرية غزيرة وعواصف رعدية مع تكوّن البرد، خاصة محافظات الدوادمي والمجمعة وغيرها.اضافة اعلان


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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات الرياض لأمطار غزيرة جرت على إثرها السيول كالأنهار.


أمطار غزيرة على القصيم والرياض

فيما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على سكان الرياض ومكة ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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