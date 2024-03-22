عواصف رعدية.. تساقط أمطار مصحوبة بالبرد على محافظات الرياض (فيديوهات)

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تعرضت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، لحالة مطرية غزيرة وعواصف رعدية مع تكوّن البرد، خاصة محافظات الدوادمي والمجمعة وغيرها.



سيول وادي الرمة تقطع الطرق جنوب القصيم



أمطار غزيرة على القصيم والرياض



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات الرياض لأمطار غزيرة جرت على إثرها السيول كالأنهار.فيما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض، يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على سكان الرياض ومكة ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.