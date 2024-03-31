الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

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عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول على مكة والرياض و4 مناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد 21 من رمضان، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان


أمطار غزيرة وصواعق ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر، محذرًا من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وسميراء".


2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن والخفجي والنعيرية والأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والعديد".
3 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".
4 - منطقة مكة، وتشمل "العرضيات وأضم وميسان والطائف والقنفذة والليث والمظيلف والجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية".


5 - منطقة عسير، وتشمل "النماص وبقرن وتنومة والأمواه والعرين وتثليث وطريب وبيشة
والبراك والفحمة".
6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والدوادمي وعفيف والحريق والدلم والرين والقويعية والمزاحمية والخرج وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة ورماح والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".


تقلبات جوية وأمطار وأتربة ورياح قوية حتى 11 مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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