عاجل.. أمطار رعدية على الشمالية ورياح متربة بالرياض وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.





أمطار رعدية وضباب على 3 مناطق







رياح متربة على 4 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر.



حركة الرياح على الخليج العربي



6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، مع احتمالية تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق.ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، حائل، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورةوأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي. وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-40 كم/ساعة.وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".وجاءت نصائح المرور كالتالي:1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.3 – تخفيف السرعة.4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.