أمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية. اضافة اعلان





رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية



أمطار خفيفة على الشمالية والجوف



تكون الباب على 3 مناطق







حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات).كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والجنوبي.وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط، وخفيف الموج على الجزء الشمالي والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبيطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.