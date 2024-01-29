أمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية
الأفقية.
رياح تحد من مدى الرؤية الأفقيةوأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على مناطق الرياض،
القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
أمطار خفيفة على الشمالية والجوففي حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على
أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات).
تكون الباب على 3 مناطقكما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة
الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40
كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن
نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط، وخفيف الموج على الجزء الشمالي والجنوبي.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية
غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي،
ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.