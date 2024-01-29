الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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أمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض وهذه المناطق

أمطار وسيول
أمطار على بعض مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أمطار خفيفة على الشمالية والجوف

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات).

تكون الباب على 3 مناطق


كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط، وخفيف الموج على الجزء الشمالي والجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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