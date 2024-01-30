الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للمواطنين: أمطار وضباب.. دفئوا أنفسكم

أمطار المملكة
هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق المملكة
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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، للمواطنين في المملكة، قبل خروجهم إلى أعمالهم ومتابعة أشغالهم.اضافة اعلان

هطول أمطار على 6 مناطق

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة تتهيأ، بمشيئة الله تعالى، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة(الطائف).
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف-عرعر)، الجوف (القريات).

رياح على الرياض والشرقية

في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

تكون الضباب على 4 مناطق

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة ويمتد إلى الطائف.

ارتفاع نسب الرطوبة


وتشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى ارتفاع نسب الرطوبة بشكل لافت عند ساعات الصباح الباكر، من اليوم الثلاثاء، الأمر الذي سيؤدي إلى تشكل الضباب بمشيئة الله بشكل واسع في منطقة مكة وأجزاء من مرتفعات غرب وجنوب غرب المملكة.
لذا يُنصح بتوخي الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات مع احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت.

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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