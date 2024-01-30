توقعات "الأرصاد": أمطار على 6 مناطق وضباب بالشرقية وجازان

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
هطول أمطار على 6 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف).
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف-عرعر)، الجوف (القريات).
رياح على الرياض والشرقيةفي حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية
الأفقية على منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ضباب على 4 مناطقولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية
بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة ويمتد إلى الطائف.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40
كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي.
وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع هطول الأمطار.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط
والشمالي، ومن المتر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع هطول الأمطار على الجزء
الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع هطول الأمطار على الجزء الجنوبي.
حركة الرياح على الخليج العربي فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف
الموج.
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.